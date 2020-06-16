شريف منير: "محمد صلاح كلمني ودعمني.. قالي حاسس بيك ومش عاوزك تزعل"

كشف الفنان شريف منير، عن أنه تلقى اتصال هاتفياً مساء أمس من لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، من أجل دعمه ومساندته في واقعة التنمر التي تعرضت لها بناته، وتابع: "صلاح قالي أنا حاسس بيك ومش عاوزك تزعل".

وأضاف "منير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان فى غاية السعادة بسبب المكالمة التى دارت بينه وبين محمد صلاح.

وتابع: "إحنا عمرنا متكلمنا ولكن هو أصيل، لأنه سعى وجاب رقمى وكلمنى وإداني طاقة إيجابية، حاجة كبيرة بالنسبة ليا لأنه نجم كبير فى لعبه وأخلاقه، كانت لفتة إنسانية كبيرة من شخص شرف مصر فى الخارج".