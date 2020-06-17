أمين عام مساعد جامعة الدول العربية: غير متفائل بتحسن الوضع بليبيا

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن التواجد التركي في ليبيا عبارة عن اختباء خلف اتفاقات سابقة وبأهداف ومصالح شخصية لأردوغان.

وأضاف زكي خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أنه غير متفائل بتحسن الوضع في ليبيا قريبا ويثق أن هناك دول عربية لها تحفظات والوضع صعب حاليا والتجارب السابقة تؤكد أن أي دولة يحدث بها خلل ينقض عليها الصقور سواء من المنطقة أو خارجها.

وتابع زكي أن ما حدث في 2011 كان سببا في إنهيار العديد من الدول ولكن مصر ظلت محافظة على تماسكها، موضحا أن الجامعة العربية مؤمنة بالمبادرة المصرية بنسبة كبيرة فهي تصلح أساس لتسوية سياسية وعلى الغرب أن يتبنى ذلك وأن التدخل في الشأن الليبي يعطل مبادرة الصلح.