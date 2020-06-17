الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: الإخوان لفقوا لي تصريحات

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إنه أدلى بتصريحات منذ حوالي أسبوع بإحدى المداخلات الهاتفية الإعلامية، ولكنه تفاجئ باليوم التالي بالمعسكر الإخواني يأخذ من هذه التصريحات مقتطفات مضاف لها تصريحات لم يدلي بها ليصبح كلامه يفيد بأن التدخل التركي شئ شرعي جدا، وشئ طبيعي والجامعة العربية توافق عليه، ولكنه كلام غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف زكي خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أنه قام بالتوضيح عبر حسابه على فيس بوك وأجرى مداخلة هاتفية على شاشة قناة العربية ليوضح كل هذه الأمور.

وتابع زكي أنه لم يتخيل أن يحدث ذلك ويتم نسب تصريحات له لم يقلها خصوصا مع منصبه الحساس والمسؤل، وبمعايير المنصب لايجوز إدلائه بمثل هذه التصريحات ولكن مثل تلك الأمور تحدث.