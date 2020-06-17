"الصحة" تكشف أولى الخطوات الفعالة لتقليل عدد وفيات كورونا

تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، عن نسب الوفيات في مصر نيتجة فيروس كورونا، كاشفًا في الوقت ذاته عن أول خطوات فعالة لتقليل نسبة الوفيات في مصر، قائلًا :" أي حد مصري يتوفى ده بالنسبة لنا مسؤولية، واحنا مسؤولين عنها عن ذلك مسؤولية كاملة، نتمنى أن تكون نسبة الوفيات والإصابات في مصر تصبح صفر".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة " إم بي سي مصر"، أن فيروس كورونا وباء عالمي وليس مصري، متسائلًا: "هل نسبة الوفيات عندنا رغم ارتفاعها أعلى من المعدل العالمي؟"، مؤكدًا أن الإجابة بالقطع لأ، فهناك طريقتان يتم اتباعهما عند النظر لعدد الوفيات.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أنه عند النظر لعدد الوفيات، نقيس عدد الوفيات بالنسبة للتعداد الكلي للسكان، والطريقة الأخرى النظر لعدد الوفيات بالنسبة لمجمل الإصابات بفيروس كورونا في مصر، ومن هذه الطريقة نجد أن نسبة الوفيات في مصر متوسطة بالنسبة للمعدلات العالمية، "ده شيء جيد".

وتابع: "إحنا مسؤولين بشكل كامل عن أي حالة وفاة ونبحث عن أسبابها، جائز فيه مسؤولية مجتمعية، وفيه فئة عمرية معينة تتوفى بسرعة وهي النسبة الأكبر وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، نرجو الاكتشاف المبكر للمرض والاشتباه المبكر وطلب الرعاية الصحية المبكرة، أول خطوة فعالة لتقليل عدد الوفيات".