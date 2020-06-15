حسام حسني: متوقعون استغراق وقت أطول حتى الوصول إلى لقاح لكورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن مصر دولة قوية، توفر الرعاية الصحية بصورة جيدة جدًا بالنسبة للعالم كله، وهناك بروتوكول واحد للعلاج، ويشمل العلاج وفق الحالة الصحية للمصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة": "حتى هذه اللحظة عودة كورونا أو الموجة الثانية، عبارة عن دراسات وتوقعات لم تثبت، ونتابع يوميا كل ما يتردد عن اكتشاف دواء جديد، وهذه الجائحة ستنتهي بتوفر الدواء".

وتابع: "متوقعون أن يستغرق التوصل إلى اللقاح فترة أطول، ومنذ اليوم الأول، نحن نسير خطوة بخطوة مع العالم لدينا دراسات علمية كثيرة، ونأمل بالتوصل إلى دواء فعال، ويجب الحصول على المعلومات من وزارة الصحة المصرية".

وواصل: "يجب أن نتعاون وأن نحذر في تعاملاتنا، وارتداء الماسكات بطريقة سليمة، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسيل اليدين بالمياه والصابون، للحد من انتشار المرض، والقيادة المصرية تعمل على مدار الدقيقة للتعامل مع الأزمة".