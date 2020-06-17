بعد تغريدة هيفاء وهبي.. وزيري ينفي تولى أشرف عبد العزيز الدفاع عنه في قضايا الأحوال الشخصية

نفى محمد وزيري وجود أي صلة للمحامي أشرف عبد العزيز بقضية الأحوال الشخصية التي بينه وبين الفنانة هيفاء وهبي والتي تنظر حاليا في القضاء المصري حول حقيقة زواجهما وطبيعة العلاقة التي تربطهما.

ونشر وزيري علي انستجرام علي صورة تجمعه ب أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكتب عليها "الأستاذ أشرف عبد العزيز يتولى الدفاع عني في القضايا الجنائية إن وجدت.. أما قضايا الأحوال الشخصية المقامة مني فيتولها محامي آخر".

وجاء رد وزيري توضيحا للتويتة التي نشرتها الفنانة هيفاء وهبي قائلة "اليوم حضر المحاميين وتقدم محاميه بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج .. وطعن محامي الخاص بصحة الورقه المزورة وطلب العقد .. فرد محاميه بأن الأصل ليست معه بل مع المدعي وهو ليس متواجد".