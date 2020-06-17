"الصحة": مفيش حاجة اسمها دور برد.. لو ظهرت أعراض أعمل فحوصات كورونا

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، أن قرار العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا ليس قرار فرد أو مريض بل هو قرار طبي، وليس من خلال الخبرة الطبيبة بل من خلال الفحوصات والتحاليل، فالعزل المنزلي ليس الاختيار لكل مرضى الفيروس، ولكن للأعراض البسيطة فقط.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن أي شخص يشعر بأعراض فيروس كورونا علية أن لا يعتبر ذلك دور برد عاديًا، ويجب أن يلجأ للطبيب مباشرة وعمل فحوصات واشعة الخاصة بكورونا، "التحاليل والاشعة هتقول فيه اشتباه ولا لا، مفيش حاجة اسمها دور برد "، وسيتم تحليل حالة المريض، هل بسيطة أو متوسطة أو شديدة أو شديدة الخطورة.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، أن العزل المنزلي يكون في الحالات البسيطة فقط، ولا يُحدد ذلك الطبيب الغير مختص أو المريض نفسه، بل من خلال التحاليل والفحوصات، "بدون الفحوصات والتحاليل لا يجوز عزل المنزل، وعلى أي شخص يشعر بالأعراض الذهاب للمستشفيات لأجراء فحوصات".