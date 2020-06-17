الصحة تُحذر المواطنين: لا تنساقوا وراء البروتوكول العلاجي عبر الإنترنت

نصح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، المواطنين بعدم التأخر في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتهم فور ظهور أعراض فيروس كورونا، "مينفعش أترك نفسي 10 أيام أو أسبوع، وبعدين ألجأ متأخر، إحنا بنشوف لحد النهاردة مرضى بيقولوا إحنا شعرنا بدور برد من ساعة العيد وكانت أعراض كورونا بس أنا اعتبرتها دور برد".

وحذر "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، من الالتفات والأخذ ببرتوكول العلاجي المتواجد على الانترنت، واصفًا ذلك بالمعتقدات الطبية الخاطئة، موجهًا رسالة شديدة اللهجة: " لو سمحتم مفيش حاجة اسمها برتوكول امن عن طريق النت، اللي يشعر بأعراض يلجأ للرعاية الصحية على طول".

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، أن نسب التعافي من الفيروس بفضل برتوكولات العلاج أصبحت عالية جدا، وأصبحت مدة إقامة المريض في المستشفى أقل من 14 يومًا بكثير، وتقدم خدمات طبيبة متميزة جدا، "العزل المنزلي جيد لمن يجوز له العزل المنزلي".

وأوضح حسني، أنه يّجب على المواطنين التوجه للمستشفى حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة 48 ساعة متواصلة رغم تناول كافة الأدوية الخافضة للحرارة وخاصة البارستمول، أو عند حدوث ضيق تنفس، أو تصارع في ضربات القلب، أو أعراض معوية شديدة وإسهال.