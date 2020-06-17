وزيرة التضامن تكشف تفاصيل صرف العلاوات الخمس ومستجدات فتح الحضانات

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف المجمد السابق من الـ5 علاوات كل 3 شهور بداية من الشهر المقبل، والمستحقين لصرف العلاوات الـ5 من 1 يوليو 2006 حتى1 يوليو 2015، كما سيتم صرف ربع الـ5 علاوات كل 3 أشهر أيا كانت القيمة، فضلًا عن أنه يتم العمل على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية أصحاب المعاشات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومنع الزحام والتكدسات.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه بدءًا من الأربعاء المقبل الموافق 24 يونيو، سيتمكن المواطنون من الاستعلام إلكترونيا عن استحقاق صرف العلاوات، مؤكدة أن أصحاب المعاشات فئة عزيزة في المجتمع نظرا لعطائهم المستمر.

وأوضحت وزير التضامن، أنه سيتم صرف علاوات الخمس طال الجدل حولها وانتهى بانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات، كما أن تحيز السيسي لأصحاب المعاشات يعكس اهتمام الدولة بهم، حيث كّلف الرئيس بإضافة زيادة المعاشات التي كانت متجمدة منذ 2015، ونظرا للظروف الاستثنائية بسبب كورونا فإن الرئيس السيسي وجه بزيادة المعاشات 4% عن النسبة القانونية تقديرا لهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارتها تولى اهتماماَ كبيراً بالأطفال والنشء والحفاظ على صحتهن، وعليه لم يتم حتى الآن اتخاذ أية قرارات بشأن فتح الحضانات، كون الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وتابعت: "حتى تاريخه مش هنفتح خالص الحضانات، نحن لا نعلم ما سيحدث الأسبوع والعالم كذلك ونحن نحرص على صحة الأطفال، بعض الحضانات العلاجية الخاصة بالتخاطب أو غيرها تعمل الآن كون عددها محدود جداً بالإضافة إلى أنها تعمل على علاج الأطفال ولا يمكن إيقافها حفاظاً على الأطفال".

وعن مستجدات الوضع في دار الباقيات الصالحات لرعاية المسنين بعد إصابة البعض هناك بفيروس كورونا، ذكرت الوزيرة أن هناك ثلاث أو أربع حالات تماثلت تماماً للشفاء وهناك حالات كثيرة تتعافى الآن بشكل سريع، ولم تسجل أي وفاة حتى الآن".