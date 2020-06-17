الإحصاء: زيادة كمية المياه النقية المنتجة عام 2018/2019 بنسبة 2.7%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام 2018/2019 وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:

مياه الشرب النقية

- بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة 11.1 مليار م3 عام 2018/2019، مقابل 10.8 مليار م3 عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 2.7%.

- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية "نهر النيل" 1105 محطة بكمية إنتاج قدرها 9.9 مليار م3 عام 2018/2019.

- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 1562 محطة بكمية إنتاج قدرها 1.1 مليار م3 عام 2018/2019.

- بلـغ إجمـالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار "التحلية" 46 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.1 مليار م3 عام 2018/2019.

- بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 113 م3 عام 2018/2019 مقابل 112.1م3 عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.

- بلغـت نسبة الفاقد من المياه 28.7% عام 2018/2019 مقابل 29.7% عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.0%.

- بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 97.9%، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناه السويس 96.3%.

- بلغت نسبة التطابق في شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 96.3% بينما بلغت 94.9% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناه السويس.

الصرف الصحي

بلغ إجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج 446 محطة عام 2018/2019 مقابل 432 محطة عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 3.2%.

- بلغ إجمالي كمية الصـرف المعالج 5.1 مليار م3 عام 2018/2019 مقابل 4.6 مليار م3 عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 10.9%.