1502 مصري يغادرون الكويت عبر 10 رحلات جوية

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم، مغادرة 1502 من العالقين المصريين في الكويت، لمحافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر؛ عبر 10 رحلات جوية.

وذكرت "الطيران المدني" الكويتية في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه، أنّ الرحلات تضمنت 3 على متنها 485 راكبا إلى القاهرة، و3 رحلات على متنها 428 راكبا إلى سوهاج، و3 رحلات على متنها 435 راكبا إلى أسيوط ورحلة واحدة على متنها 154 راكبا إلى الأقصر .

وأضافت أنّ الشركات الناقلة للرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، وشركة طيران المصرية، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة اير كايرو، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لشركة طيران المصرية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 1160 من العالقين المصريين في الكويت، الى 4 محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.