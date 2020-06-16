كورونا في الخليج.. إجمالي إصابات الكويت: 36431 حالة..والسعودية: 132048

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى8.035.681، فيما وصل إجمالي الوفيات 436.411، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.152.496 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين

ارتفاع حالات الشفاء من الوباء في الكويت إلى 27531 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 511 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 36431 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 298 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت ارتفاع حالات الشفاء إلى 27531 حالة بعد تعافي 772 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي يومي، إن حالات الإصابة الـ 511 السابقة تضمنت 243 حالة لمواطنين كويتيين و81 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و53 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية وبقية الحالات من جنسيات أخرى

وأضاف السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 184 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8602 حالة.

وأشار المتحدث الكويتي، حول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 58 شخصا.

وذكر السند، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2775 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 337387 فحصا.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في السعودية إلى 1011 حالة

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 4507 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 132048 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الوزارة السعودية، تسجيل 3170 حالة تعافي ليرتفع عدد المتعافين في المملكة إلى 87890 حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 1011 حالة.

وكشفت الصحة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 43147 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1897 حالة.

قطر تقترب من تسجيل 81 ألف إصابة بالوباء

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الاثنين، تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 76 حالة.

وقالت الوزارة القطرية في بيان، إنه تم تسجيل 1274 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 80876، وفقا لما ذكرته وةكالة "كونا" الكويتية.

وأشارت الصحة القطرية، إلى أن الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت نتيجة المخالطة.

وتابعت الوزارة القطرية قائلة، إن حالات الإصابة بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وأضافت الصحة القطرية، أن حالات الشفاء بلغت 1783 حالة ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 58681 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 45 حالة إضافة إلى تسجيل 317 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الإصابات الجديدة من بينها 151 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 164 حالة لمخالطين وحالتان قادمة من الخارج.

ارتفاع إجمالي إصابات في سلطنة عمان إلى 24524

وأوضحت الصحة البحرينية، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 13197 بعد تسجيل 379 حالة وعدد الحالات القائمة بلغ 5302 حالة

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 1043 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 614 لعمانيين و429 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 24524 و 108 وفيات وتماثل 9533 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3283، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.