للمرة الثانية.. الدولار يستقر في البنوك بداية التعاملات

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للمرة الثانية على التوالي، في عدد كبير من البنوك بداية التعاملات، وسجل في بنوك "العربي الإفريقى الدولي - البركة - بلوم - الأهلي الكويتي بيريوس - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصري الخليجي - مصر إيران للتنمية - قناة السويس - المصرف المتحد - قناة السويس - المصرف المتحد - عودة - المشرق - الاستثمار العربي - العقاري المصري - الإمارات دبي الوطني - الكويت الوطني - العقاري المصري - الوطني الأول - التعمير والإسكان - التجاري الدولي - الأهلي المتحد - المصري لتنمية الصادرات.

ويباع بـ 16.23 جنيه مقابل 16.13 جنيه للشراء، أمس، كما استقر في بنكي الأهلى المصري ومصر عند 16.21 جنيه للبيع و16.11 جنيه للشراء.