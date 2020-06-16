الدولار يهبط.. وشراء مجلس الاحتياطي سندات الشركات يدعم المعنويات

تراجعت أسعار الدولار وارتفعت العملات عالية المخاطر يوم الثلاثاء، في حين يتأهب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لبدء برنامجه لشراء سندات الشركات، في حين ساهم تقرير يشير لإمكانية المزيد من إجراءات التحفيز المالي في دعم معنويات المستثمرين.

ويقترب اليورو من 1.15 دولار وهي ذروة العام الحالي، عقب مكاسب 2.1 بالمئة منذ بداية الشهر.

وقال مجلس الاحتياطي، إنه سيبدأ في شراء سندات الشركات يوم الثلاثاء في إطار برنامج تحفيز جرى الإعلان عنه من قبل، وأطلق برنامجا لإقراض الشركات غير المالية.

عززت الخطوة الثقة في جميع فئات الأصول ودعمت العملات الحساسة للمخاطرة بما في ذلك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي.

وتدعم معنويات المستثمرين أكثر بفضل تقرير لبلومبرج نيوز نقلا عن مصادر لم تسمها جاء فيه أن إدارة الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب تدرس برنامجا للبنية التحتيت يتكلف نحو تريلوين دولار لدعم الاقتصاد.

وصعد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1347 دولار، متعافيا من الخسائر الناجمة عن مخاوف المتعاملين من موجة ثانية لفيروس كورونا مما دفعهم إلى البيع لجني الأرباح.

واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 107.35 ين. وأبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير متمسكا برأيه أن الاقتصاد سيتعافى تدريجيا من جائحة كورونا، ومشيرا إلى أنه تبنى إجراءات كافية بالفعل لدعم النمو في الوقت الحالي.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة، مقابل الدولار واليورو مسجلا 1.2630 دولار و89.73 بنس على الترتيب.