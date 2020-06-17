الجنايات تعاقب متهما بالمؤبد: سرق هاتف محمول بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، متهمًا بالسجن المؤبد، لإدانته بسرقة هاتف محمول بالإكراه، من عامل بمحل تجاري في منطقة عابدين، ليلة 12 فبراير الماضي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان، وعبد الله سلام، وامانة سر مجدي جبريل.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد حنفي رياض، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أن المتهم "نوح إدريس"، بالاشتراك مع اخرين مجهولين، استوقفوا المجني عليه "محمد عادل"، أمام محل تجاري يعمل به في منطقة عابدين، وهدداه بأسلحة بيضاء واستولوا على هاتفه المحمول، بالإكراه، ثم تمكنوا من الهرب، قبل أن يتمكن المجني عليه من القبض على "نوح"، بمساعدة الأهالي.

وشملت أوراق القضية شهادة الشهود، ومن بينهم النقيب بيشوي عماد رؤوف، معاون مباحث قسم شرطة عابدين، والذي قال إنه وحال مروره لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ له تجمع المارة، واستعلم عن الواقعة، وتمكن من القبض على المتهم بمساعدة الأهالي، وبمواجهة المتهم بما اقره المجني عليه، اعترف بارتكاب الواقعة.

وضمت الأوراق تفريغًا لكاميرا مراقبة للمحل التجاري الذي يعمل به المجني عليه، حيث تبين أن 3 أشخاص استوقفوا المجني عليه، وهددوه بأسلحة بيضاء، واستولوا على هاتفه المحمول، ويتشابه أحدهم مع المتهم "نوح" كما تتشابه ملابسه مع ملابسه التي طالعتها النيابة العامة، قبل التحقيق معه.