7843 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم، تسجيل 7843 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 1065 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 553301 إصابة.

جاء ذلك في بيان أصدره مقر العمليات وبثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، مشيرا إلى أنّه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جرى تسجيل 7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما، ليصل عدد الحالات المؤكدة في البلاد أكثر من نصف مليون 553301.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات، إذ بلغ 1065 حالة، و680 في ضواحيها، فيما سجلت منطقة نيجيجراد 238 حالة.

وأوضح مقر العمليات في بيانه، أنّ 10036 شخصا غادروا المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 304342 شخصا، فيما جرى تسجيل 194 حالات وفاة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7478 شخصا.

يأتي هذا فيما تبدأ روسيا اليوم، إجراء التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا، إذ أعلن وزير الصحة ميخائيل موراشكو، أمس الثلاثاء أنّ التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا طوره مركز جاماليا للأوبئة والبيولوجيا المجهرية التابع لوزارة الصحة، ستنطلق اليوم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل أسبوع اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد.