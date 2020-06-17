بعد أوسكار وبافتا.. تأجيل جوائز Spirit للفيلم المستقل حتى أبريل 2021

أعلن المسؤولون عن جوائز Spirit للفيلم المستقل، تأجيل الحفل إلى يوم 24 أبريل 2021، حيث كان يقام في فبراير من كل عام بمدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

يأتي قرار تأجيل الحفل بعد قرار أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "أوسكار"، التي أجلت أيضا حفل توزيع جوائزها إلى 25 أبريل 2021، وتماشيا مع قرار الأكاديمية البريطانية لفنون السينما المتحركة "بافتا" بعد تأجيل حفل توزيع جوائزها إلى يوم 11 أبريل 2021، بسبب تأثير فيروس كورونا على صناعة الأفلام.

وجوائز Spirit للفيلم المستقل تأسست عام 1984، وهي جوائز مخصصة لصانعي الأفلام المستقلين.

وقال رئيس Spirit للفيلم المستقل جوش ويلش، إنّ جوائز الفيلم المستقل ستقام السبت 24 أبريل 2021، وسنتعرف على الأفلام التي جرى إصدارها في الفترة بين 1 يناير 2020 و28 فبراير 2021 فلدينا تحديات كبيرة وهي التي يشهدها عالم السينما والعالم ككل حاليًا".

ورغم تأجيل بافتا "أوسكار وSpirit، إلا أنّ رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود والمسؤولة عن جوائز "جولدن جلوب"، والتي تعقد يوم الأحد الأول بعد يوم رأس السنة الجديدة من كل عام، لم تعلن بعد موعد حفل 2021. ومع ذلك، يقول المنظمون إنّهم يراقبون الوضع عن كثب.

وشهدت صناعة السينما خسائر فادحة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلقت العديد من دور العرض في دول مختلفة أبوابها لمنع التجمعات، فضلا عن تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها، وإلغاء عدد من المهرجانات الفنية.