وفاة رئيس قسم اللغة العربية السابق بآداب كفر الشيخ جراء إصابته بكورونا

توفى الدكتور محمد يحيى عقل، رئيس قسم اللغة العربية السابق بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، والبرلماني السباق عن دائرة مركز سيدي سالم، داخل مستشفى عزل بلطيم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن مصدر بالمستشفى، أنه جار تجهيز المتوفى، وفقًا للاشتراطات الصحية الخاصة المتبعة، مشيرًا إلى إخبار أسرته لاستلام الجثمان.

ونُقل "عقل" منذ أيام الى المستشفى، وتدهورت حالته، ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، وبدأت حالته في التحسن تدريجيا، وخرج من غرفة الرعاية المركزة صباح أمس إلى غرفة عادية، لكن حالته بتدهور في الثانية من صباح اليوم ليتوفى بعد نحو ساعة عقب محاولة الاطباء إنقاذه.

ونعى أساتذة جامعة كفر الشيخ الفقيد الذى كان يتمتع بحسن الخلق، ودامت مسيرة عطائه العلمية لسنوات طويلة.