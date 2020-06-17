النيابة تشرح جثماني تاجري مخدرات بعد مقتلهما بالرصاص في أوسيم

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني تاجري مخدرات لقيا مصرعهما رميًا بالرصاص خلال معركة جمعتهما في أوسيم.

وتحفظت النيابة علي فوارغ الأعيرة النارية التي عثر عليها في مكان الحادث وأرسلتها إلي الأدلة الجنائية لفحصها وإعداد تقريرًا بنتائجه.

كانت الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الحادث وعثرت على جثماني "محمد. ص" "له معلومات جنائية مسجلة"، و"محمود.ص" وشهرته " الوحش"، كما عثر على "علي.م" مصابا بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية سيئة.

وتواصل المباحث جمع الأدلة الفنية من خلال مراجعة الكاميرات القربية من مكان الحادث ورفع البصمات من مسرح الجريمة وسمع روايات أقارب المجني عليهما تمهيدًا لتحديد الجناة وضبطهم.