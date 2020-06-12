الحرب على أباطرة الكيف.. سقوط 10 تجار مخدرات في 7 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الشرقية، الإسكندرية، بني سويف، قنا، أسيوط" جهودها في مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الصالحية بالشرقية، وبحوزته 4 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جراما.

كما ضبط أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية، في كمين أُعد لضبطه بدائرة "قسم شرطة برج العرب" في الإسكندرية، وبحوزته 36 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وشخص سبق اتهامه في 15 قضية مقيم بمحافظة بني سويف، في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة الفشن ببني سويف، وبحوزته 2000 قرص مخدر لعقار الترامادول، وشخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة قنا في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة قنا، حال استقلاله سيارة، وبحوزته كمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جراما.

وألقي القبض على شخصين في أسيوط، وبحوزتهما 150 جراما لمخدر الأفيون، و100 جرام لمخدر الحشيشن و50 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية والجيزة عن ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، وبحوزته 16 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيشن وزنت 1.920 كيلو جرام، وشخص له معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 720 جراما، و45 كيسا لمخدر الآيس وزنت 150 جراما، وعنصر إجرامي له معلومات جنائية، وبحوزته طبنجة معدلة عيار 9مم، و200 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 300 جرام".

كما ضبط أحد الأشخاص في أوسيم، وبحوزته 239 لفافة تحوي مخدر الشادو، وزنت جميعها 200 جراما، واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية.