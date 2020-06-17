غدا.. 9 أفلام ليوسف شاهين على "نتفليكس"

تعرض منصة نتفليكس غدا، 9 أفلام للمخرج الراحل يوسف شاهين، بينها إسكندرية ليه، إنتاج عام إنتاج 1978، وتأليف يوسف شاهين ومحسن زايد، وبطولة محسن محيي الدين، محمود المليجي ومحسنة توفيق.

كما تعرض فيلم حدوتة مصرية إنتاج عام 1982، بطولة نور الشريف، يسرا، ماجدة الخطيب، رجاء حسين، ومحمد منير، وتعرض فيلم إسكندرية كمان وكمان، بطولة حسين فهمي ويسرا ورجاء حسين وعمرو عبدالجليل وإنتاج سنة 1990.

كما يتم عرض فيلم صراع في الوادي إنتاج 1954، وبطولة فاتن حمامة، عمر الشريف، زكي رستم، وفريد شوقي، وفيلم صراع في المينا، إنتاج 1956، بطولة فاتن حمامة، عمر الشريف وأحمد رمزي، حسين رياض وفردوس محمد.

وتعرض المنصة كذلك فيلم الأرض، إنتاج 1970، مأخوذ عن رواية لعبدالرحمن الشرقاوي، بطولة محمود المليجي وعزت العلايلي، ويحيي شاهين، إضافة إلى عرض فيلم عودة الابن الضال، إنتاج 1976، وبطولة هشام سليم، ماجدة الرومي، شكري سرحان وسهير المرشدي.

وتعرض أيضا فيلم المصير، إنتاج 1997، بطولة نور الشريف الذي جسد دور ابن رشد، وليلى علوي ومحمود حميدة، وخالد النبوي وهاني سلامة ووصفية العمري، كما يعرض فيلم المهاجر، بطولة خالد النبوي، يسرا وحنان ترك ومحمود حميدة.

يذكر أنّ المنصة أيضا تعرض غدا فيلمي "الرسالة" و"أسد الصحراء" للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، والرسالة إنتاج عام 1976 من بطولة عبدالله غيث، منة واصف وأحمد مرعي، ومدته 3 ساعات و27 دقيقة، أما فيلم أسد الصحراء، أنتج عام 1980، ويروي سيرة "عمر المختار"، بطولة أنطوني كوين، أوليفر ريد، راف فالون، وعدد كبير من الممثلين.