حبس سائق "توك توك" بتهمة قتل زميله بسب الخلاف على أولوية تحميل الركاب

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة حبس سائق "توك توك" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زميله عمدًا بعيار ناري في رأسه بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب في المرج.

كان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي بشارع عبدالله رفاعي، مفاده مقتل شخص على يد سائق توك توك، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "يوسف أحمد"، 19 سنة، مصاب بطلق ناري في الرأس.

وبإعداد التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة سائق توك توك يدعى "محمد.ي"، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين الضحية بسبب خلاف على أولوية التحميل، قام على إثرها المتهم بقتل الضحية بطلق ناري في الرأس.