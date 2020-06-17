تركيب 1200 كشاف ليد بـ3 مراكز بالدقهلية

تسلمت محافظة الدقهلية، اليوم، دفعة جديدة من كشافات الليد 150 وات بإجمالي 1200 كشاف، لإضاءة الشوارع والميادين في 3 مدن هي المنزلة والمطرية والجمالية، إضافة إلى مستشفى تمي الأمديد.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن هذه الدفعة تأتي استكمالًا للمرحلة الرابعة للتوريد، والتي بدأت في شهر مارس الماضي، حيث جرى تسليم 1300 كشاف لكل من جمصة وطلخا، و2600 كشاف لكل من حيي شرق وغرب المنصورة ومركز المنصورة وأجا وميت غمر، و1200 كشاف لمركزي بلقاس وشربين.

وأضاف "مختار"، أن الهيئة العربية للتصنيع سبق ووردت مراحل ثلاثة سابقة بإجمالي 155 ألف و243 كشاف ليد، وُزعت على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وكانت المهندسة شيماء صديق، مدير عام المرافق، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، قد جهزت حصرًا شاملًا لأعمدة الإنارة بنطاق كل مركز ومدينة وحي، لتوفير كشافات إنارة ليد لجميع الأعمدة بنطاق المحافظة.