عاجل.. 10 قرارات جديدة من مجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات.

كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات، هي:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع، والموقعة في جنيف، مع التحفظ على بعض الفقرات من الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية في هذا المجال، كما يكفل نظام النقل البري الدولي مزايا لصالح الإدارات الجمركية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية عرب أبوساعد، بمركز الصف، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة على الطريق الشرقي ببني سويف / المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة بني سويف، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي، لرفع كفاءة وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة والآثار.

ونص القرار على أن تعمل وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الوافدة لدعم العلاقات مع شعوب العالم والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي، وتنشيط السياحة المحلية لتعميق وعي المواطنين بتراث بلادهم والتعرف على أماكنها السياحية، إلى جانب تنمية المشاركة الوطنية في صناعة السياحة وتعميق التكامل بين مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحي، وكذلك تعزيز تنمية المناطق السياحية والأثرية ومتابعة الكشف عن الآثار وترميمها وصيانتها وتأمينها والحفاظ عليها وإنشاء المتاحف وتنظيم العروض المتحفية.

ونص مشروع القرار على أن تختص وزارة السياحة والآثار في سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسات العامة المنظمة لمختلف مجالات العمل السياحي والأثري، ورسم السياسات والخطط والبرامج العامة لتنشيط السياحة الوافدة والمحلية وتنميتها، وتخطيط وتنظيم الحملات الدعائية والترويجية بهدف تنشيط الحركة السياحية، والمشاركة مع المنظمات الدولية في وضع السياسات الدولية المتعلقة بمجالات السياحة والآثار.

كما تختص الوزارة بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية والإشراف على الخدمات والأنشطة السياحية والرقابة على التزام المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة وغيرها من وكالات السفر ومراكز الأنشطة البحرية ومحلات بيع السلع السياحية، بالمواصفات والشروط التي تحددها الوزارة.

وتتضمن اختصاصات الوزارة المحافظة على المكانة التاريخية للمناطق الأثرية، والإشراف على تنظيم المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بشؤون السياحة والآثار، والاشتراك في أنشطة المنظمات الدولية التي تعقد بالخارج، فضلا عن تدريب العاملين الفنيين والإداريين في مجال السياحة والآثار، والعمل على رفع مستوى كفاءتهم، واقتراح التشريعات المنظمة لشئون السياحة والآثار.

ونص مشروع القرار على أن يتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، الهيئات والصناديق التالية: "الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والمجلس الاعلى للآثار، وهيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق تمويل مشروع إنفاذ آثار النوبة، وصندوق السياحة".

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا.

وتأتي هذه الخطوة بهدف سعي الجامعة لدعم مسيرة التقدم العلمي المتمثل حالياً في تقنية الذكاء الإصطناعي، وتقليل الاغتراب.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد المدة التي تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كي يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، لمدة 3 سنوات اعتباراً من 29 أكتوبر 2020.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الاستثمارات والمستثمرين الجادين، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح مدة اضافية لثلاث سنوات أخرى يمكن خلالها منح المشروع الاستثماري الحوافز المقررة شريطة تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة الـ 3 سنوات.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 64 المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2020، لعدد 28 موضوعا، وجرى الفصل فى 27 منها.

- وافق مجلس الوزراء على إنابة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للتعاقد مع شركات تقديم المحتوى العلمي للاستفادة من العروض المقدمة من شركة Elsevier وأكاديمية Incision لتطوير مشروع برنامج LMS في مجال التدريب العلمي لأطباء الزمالة إلكترونيا على أن يتم تفعيل التعاقد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار الحرص على تفعيل منظومة التعليم عن بعد.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمارالمنعقدة بتاريخ 9 يونيو الجاري، والخاص بالنزاع القائم بين شركات "بتروكليتيك" وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول.

- وافق مجلس الوزراء على العرض المُقدم من الجهة المنظمة لمعرض توت عنخ آمون "الفرعون الذهبي" المُقام في قاعة "ساتشي" بلندن، والذي قامت السلطات البريطانية بغلقه منذ 18 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بحيث يجرى إعادة فتح المعرض لمدة بديلة بنفس القاعة تعويضا عن فترة الـ 44 يوما التي أغلق المعرض خلالها، حيث كان مُقررا انتهاء مدة المعرض في 30 أبريل الماضي.