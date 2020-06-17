"الإيكاو" تقترح نموذج عمل مرحلي لإعادة عمل قطاع النقل الجوي

اقترحت المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، بالتعاون مع منظمات الطيران المدني العالمية، نموذج عمل مرحلي عبارة عن "دليل" لإعادة عمل قطاع النقل الجوي، يحدد مجموعة من التدابير القائمة على المخاطر القابلة للتطبيق بشكل عام وفقا للتوصيات والتوجيهات من سلطات الصحة العامة، والتي ستخفف من خطر انتقال الفيروس أثناء عملية السفر.

وتشمل التدابير: "التباعد الاجتماعي، إلى أقصى حد ممكن وتنفيذ التدابير الملائمة القائمة على المخاطر عندما يكون التباعد غير ممكن".

إجراءات الوقاية في مقصورات الطائرات

- ارتداء أغطية الوجه والأقنعة، من قبل الركاب والعاملين ضمن القطاع.

- عمليات تعقيم وتطهير مجدولة، لجميع المناطق المحتملة التي يمكن أن يصل إليها الناس دون استثناء.

- الفحص الصحي، الذي يمكن أن يشمل الإفصاح الذاتي قبل الطيران وبعده، فضلاً عن فحص درجة الحرارة والمراقبة البصرية، "التي يجريها الأخصائيون الصحيون بشكل دوري".

- تتبع توجهات المسافرين وموظفي الطيران: "يجب طلب معلومات الاتصال المحدثة كجزء من الإعلان الذاتي للصحة، ويجب أن يتم التفاعل بين الركاب والحكومات بشكل مباشر عبر البوابات الحكومية".

- استمارات تصريح صحة الركاب، بما في ذلك الإعلانات الذاتية بما يتماشى مع توصيات السلطات الصحية ذات الصلة حيث يتوجب التشجيع على استخدام الأدوات الإلكترونية لتجنب المعاملات الورقية.

- الفحص، في حال توافر أدوات للكشف السريع والموثوق به.

وتدعو هذه المنظمات الدول إلى تحديد جميع الفرص التي يمكن أن ترفع من القيود المفروضة على السفر، ويسهم التنسيق المشترك بين الحكومات الحد من انتشار هذا الوباء العالمي وبأقل التكاليف الممكنة.