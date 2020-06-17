صور.. رش 5 أحياء وأعمال نظافة بـ8 مناطق سكنية لمواجهة كورونا بسيوة

كثفت فرق الطوارىء بمجلس مدينة سيوة، أعمال النظافة ورفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحال والمباني والمنشآت العامة والحكومية، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأكد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، تنظيم حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة في 5 أحياء ومناطق سكنية، هي البطوخي، والرمل، وطنصار، ومجمع المدارس، والظافرية.

وأضاف أن فرق النظاقه نفذت أعمال النظافة ورفع القمامة فى 8 مناطق، هي لهبيرات، ومقبل، والمسجد الكبير، وقسم الشرطه، والمعهد الأزهرى، وأنور السادات، والرمل، وميدان السوق، وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة.