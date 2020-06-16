وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى سيوة ويستمع لمطالب قبائلها

تفقد الدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفي سيوة المركزى وتابع الخدمات الطبية والإجراءات الإحترازية وأعمال التطوير بالمستشفى بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

واجتمع "البلتاجى" مع مشايخ القبائل بحضور اللواء وفائى الحصيوى رئيس مدينة سيوة والجهاز التنفيذى بالواحة لمتابعة تنفيذ توجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة توصيات وزارة الصحة بالتباعد الإجتماعى حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ومنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن واحة سيوة ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتوفت حالة واحدة لشخص يدعى عبدالعزيز أبوالقاسم.