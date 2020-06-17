وفاة حافظ الصانع شيخ عموم مقارئ الدقهلية السابق

توفي عالم القراءات العشر للقرآن الكريم حافظ محمود السيد الصانع، الشهير بالشيخ حافظ الصانع، عن عمر يناهز 92 عاما، والمولود في 19 مايو 1928 بقرية ميت فضالة مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وظل "الصانع" شيخ عموم مقارئ الدقهلية لأكثر من 45 سنة، وفقد بصره وهو في عمر 6 سنوات، فحفظ القرآن وحصل على ليسانس الدراسات الإسلامية، يصفه تلاميذه بأنه "أعلم أهل الأرض بالقراءات"، ومرجع لكبار قراء القرآن الكريم.

وخصص الصانع بيته في منطقة الدراسات بالمنصورة لمراجعة القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وكان يمنح "إجازة" باسمه معترف بها في معظم دول العالم.