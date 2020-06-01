توزيع زهور التهنئة بتعافي محافظ الدقهلية على مستشفى العزل

وزع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جميع الزهور التي جاءت لتهنئته بتعافيه من فيروس كورونا المستجد، وعودته لممارسة أعماله بديوان عام المحافظة اليوم، على المرضى في مستشفى العزل الصحي بمدينة تمي الأمديد مؤكدا أنه تعبير عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل .

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، فقد استقبل عدد من الأطقم الطبية العاملة بمستشفى العزل بتمي الأمديد باقات الزهور معبرين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على اللفتة الطيبة ودعمه المتميز لهم وحرصه على توفير الرعاية الطبية للمرضى وإدخال السعادة على نفوسهم.

وأكد محافظ الدقهلية أن المرضى يستحقون منا كل الرعاية التي سنعمل على توفيرها وتلبية كافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم وهذه الزهور تعبيرا منا على أننا معهم وهم في قلوبنا.