الحكومة: زيادة الاستثمارات العامة لدوران الاقتصاد وتوفير فرص عمل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة الاستثمارات العامة بالدولة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير المزيد من فرص العمل.

كان "مدبولي"، قد ترأس اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية فيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء الجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس " كورونا"، مؤكدا على أن هناك متابعة وتنسيقا على مدار الساعة لهذا الملف، وكذا الملفات الاقتصادية الأخرى.

ووجه "مدبولي"، الوزراء بالمتابعة الدقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها فيما يخص وزاراتهم.