عبدالعال يطالب النواب بعدم الاقتراب من المنصة: "البسوا الكمامات"

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، منذ قليل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.

وطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم الاقتراب من المنصة، قائلا: "لا داعي للوصول إلى المنصة، أي ورقة ستتقدموا بها ستصلني، وأرجو عدم الاقتراب من المنصة".

وشدد عبدالعال على ضرورة ارتداء النواب للكمامة الطبية، "اللي مش واضع الكمامة ياريت يضعها، ويحافظ على نفسه، إذا لم تنقذ نفسك فأنت تنقذ الآخرين".

كان رئيس مجلس النواب قد أبدى ضيقه وخوفه على النواب، بسبب تجاهل بعضهم ارتداء الكمامة الطبية داخل القاعة، رغم توزيعها عليهم.