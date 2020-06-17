"شباب الأحزاب": إذا أُجلت انتخابات البرلمان ينتقل التشريع إلى الرئيس

قال أحمد مقلد عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إنه بداية من عملية التعديلات الدستورية الأخيرة، أصبحت وجود تعديلات على قانون مجلس النواب أمرًا واجبًا، وأننا أمام مجموعة من الاستحقاقات، مثل استحقاق انتخابات مجلس النواب في نوفمبر المقبل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الفترة المقبلة ستشهد عودة الغرفة الثانية بمجلس النواب وهي مجلس الشيوخ، بصلاحيات كبيرة، والدولة المصرية افتقدت هذه الغرف، ونحضر أسس بعض القوانين الآن مثل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية، وهي جميعا مكملة لبعضها".

وأردف: "أتمنى من المصريين أن يحسنوا اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، وأنا أثق في اختيارات الرئيس السيسي حيث سيختار 100 عضو من 300 شخصًا".

وحول إنتخابات مجلس النواب، قال: "أمامنا سيناريوهين، الأول أن تسير الأمور على ما يرام وتجرى الانتخابات في موعدها، أما السيناريو الثاني، فإنه سيتم تأجيل الانتخابات وتحال سلطة التشريع بالكامل إلى رئيس الجمهورية وتكون فترة فراغ تشريعي حتى يتم إجراء الانتخابات وتعرض التشريعات التي قام بها الرئيس على المجلس مثلما حدث في هذا البرلمان".