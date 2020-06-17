عرض موجز عن جولة مفاوضات سد النهضة بـ"اجتماع الحكومة"

عرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد، اليوم، عبر تقنية فيديو كونفرانس، عرضا موجزا بشأن جولة التفاوض حول سد النهضة.

وخلال الاجتماع، نوّهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أنه تم تجميع استمارات "نورت بلدك" التي تم توزيعها على المصريين العائدين من الخارج لجمع بياناتهم، حتى يتسنى الاستفادة من إمكاناتهم، وكذا حتى نتمكن من مساعدتهم واستيعابهم داخل الدولة، عن طريق توفير فرص للعمل أو من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو توفير أوعية ادخارية لهم.