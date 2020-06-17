جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد لاعلان نتائج أبحاث طلاب كلية الإعلام

انتهت كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من استلام جميع أبحاث طلاب سنوات النقل، ويتم حالياً مراجعتها ورصد نتائج الطلاب تمهيداً لإعلان النتائج الخاصة بهذه الابحاث.يأتي ذلك برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة.

صرح بذلك الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة مصر، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن جداول طلاب السنوات النهائية خلال الأيام المقبلة، بعد اعتماده من مجلس الجامعة وأضاف أنه يتم حاليا داخل الكنترولات عمليات رصد وتقييم أبحاث طلاب سنوات النقل، ومراجعتها لإعلان نتائجها فور الانتهاء منها، والتوجه للاستعداد لامتحان السنة النهائية.

وكشف عميد كلية الإعلام، عن توزيع الطلاب على اللجان المختلفة مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها وفقا لما أعلنته الدولة، موضحا أنه سيتم الاخذ في الاعتبار بالإلتزام بإجراءات الإطار الزمني للامتحانات، واتباع الضوابط الخاصة بأعمال الكنترول والتصحيح.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد انتهت من كافة الإجراءات الخاصة بتعقيم لجان الامتحانات حيث تستعد الجامعة لإجراء امتحانات طلاب السنوات النهائية، في أول الشهر المقبل. وتمكنت الجامعة من رفع حالة الطوارئ القصوى مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لإتمام الامتحانات بشكل آمن من اجل الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.