جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: امتحانات طلاب السنوات النهائية أول يوليو وهذه إجراءات وقاية الطلاب

تستعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لإجراء امتحانات طلاب سنوات النقل في أول يوليو 2020، حيث تقوم الجامعة برفع حالة الطوارئ القصوى، مع أخذ جميع الإجراءات الإحترازية لإتمام امتحانات الطلاب على أكمل وجه.

يأتي ذلك في إطار رعاية ودعم خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة، حيث واصلت الجامعة عملية تعليم طلابها، من خلال منصة الجامعة الإلكترونية.

وتوفر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لجميع كلياتها الإداوت الخاصة بتطهير أماكن امتحانات الطلاب، حيث تتم عملية تعقيم كامل لمقر اللجان والمباني، والممرات الخاصة بالطلاب وجميع المكاتب الإدارية للجامعة بشكل يومي، مع الإلتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن إجراء امتحانات نهاية العام لطلاب السنوات النهائية، سيكون أول شهر يوليو المقبل طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.‏وأكد العزازي، أن الجامعة سخرت كافة إمكانيتها للحفاظ على حياة الطلاب أثناء فترة الامتحانات، موكدا على امتحانات الطلاب تأتي طبقا للإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ بداية الأزمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الجامعة، عن إجراءات وقاية الطلاب حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، التي سيتم تطبيقها باهتمام بالغ حفاظا على سلامة الطلاب، لذلك سوف يكون الدخول لحرم الجامعة من خلال بوابات للتعقيم، إضافة لتطهير وتعقيم الأماكن التي ستجرى بها الامتحانات.

وأوضح العزازي، أنه سيتم إلتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بإرتداء الكمامات والقفازات مع قياس درجة الحرارة قبل الدخول، وبالتزامن سيتم تطهير أوراق الإجابة، وكذلك مسيرة الطالب منذ دخوله الحرم الجامعي حتى إنتهائه من أداء الإمتحان.