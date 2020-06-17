روسيا تعلن تأييدها لـ"الصحة العالمية": اتهامات أمريكا لا دليل عليها

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن تأييد موسكو لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، على خلفية الانتقادات الأمريكية لطريقة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده في أعقاب مفاوضات افتراضية (عبر الفيديو) مع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، على أنّ موسكو لا ترى أي أرضية للاتهامات الموجهة لمنظمة الصحة العالمية بالانحياز ومحاولة التستر على حقائق والفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في المراحل المبكرة من الجائحة، مضيفا: "نعتقد أنّ المنظمة أدت عملها بالتوافق التام مع تفويضها" وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأشار الوزير الروسي إلى أنّ الوقت الحالي ليس مناسبا للبحث عن المسؤولين عما حصل، بل للتركيز على مواجهة التحدي المشترك، قائلا: "لقد تم إحراز نجاحات ملموسة في هذا الصراع، ويجب تطوير ما تم تحقيقه وإتمام الأمر. ولذلك سنحتاج بالتأكيد إلى منظمة الصحة العالمية".