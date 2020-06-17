روبرت دي نيرو وآن هاثاواي ينضمان لكيت بلانشيت في Armageddon Time

انضم عدد كبير من النجوم، وهم روبرت دي نيرو وأوسكار إسحاق وآن هاثاواي ودونالد ساذرلاند إلى كيت بلانشيت للمشاركة في فيلم Armageddon Time.

وذكرت بعض التقارير السابقة، التي نشرت في عدد من المواقع، بينها collider، أنّ النجمة الحاصلة على جائزتي أوسكار كيت بلانشيت، ستقوم ببطولة الفيلم الذي يؤلفه ويخرجه جيمس جراي، ويعرض Wild Bunch International للمشترين هذا العام في سوق كان الافتراضي.

ويعتبر روبرت دي نيرو، من أهم الممثلين في تاريخ السينما، وحصد عددا كبيرا من الجوائز، وترشح 8 مرات لجائزة أوسكار، وحصدها عام 1975 عن تجسيده شخصية مايكل كورليون في فيلم الأب الروحي الجزء الثاني، ومرة أخرى عام 1981 عن دوره الرئيسي في فيلم Raging Bull. وآخر أفلام دي نيرو كان الرجل الأيرلندي، بعدما جسد شخصية فرانك شيران.

أما الممثلة كيت بلانشيت، ترشحت لجائزة أوسكار 5 مرات، وحصدتها أول مرة عن دورها المساعد في فيلم The Aviator عام 2005، والثانية عام 2016 عن دورها الرئيسي في فيلم "كارول".

فيما حصدت الممثلة آن هاثاواي، جائزة أوسكار مرة واحدة عام 2013 عن دورها الرئيسي في فيلم Les Misérables، وترشحت لها مرة عام 2009 عن دورها الرئيسي في Rachel Getting Married.

يذكر أنّ الممثل أوسكار إسحاق يخوض أيضا، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم يحمل اسم "لندن" وسيكون من إخراج بن ستيلر.