رسميا.. كيت بلانشيت بطلة فيلم Borderlands 

تشارك النجمة كيت بلانشيت في فيلم Borderlands، ومن المقرر أن يخرجه إيلي روث، ومن تأليف آرون بيرج، وكريدج مازين، بحسب موقع Variety.

والفيلم عن لعبة الفيديو الشهيرة Borderlands والتي جرى إصدارها عام 2009، والتي تدور أحداثها على كوكب Pandora الخيالي المهجور، والفيلم الجديد يعيد التعاون بين "بلانشيت" و"روث" بعدما قدما معا فيلم الذي صدر عام 2018.

وقال روث: "أنا محظوظ جدًا لأن الفيلم من بطولة كيت بلانشيت، فهى مذهلة. لقد كان لدينا تعاونًا رائعا معًا في فيلم The House With a Clock in Its Walls، وأعتقد أنه لا يوجد شيء لا يمكنها فعله.. من الدراما إلى الكوميديا فكيت بلانشيت تجعل كل مشهد يغني.. العمل معها هو حقًا حلم كل مخرج، وأشعر أنني محظوظ جدًا".

وكيت بلانشيت هي ممثلة أسترالية ولدت 14 مايو 1969، وتمتلك رصيدا فنيا كبيرا من الأعمال السينمائية التي شاركت فيها كممثلة وتخطت الـ78 عملا فنيا.

وترشحت كيت لجائزة الأوسكار 7 مرات، وفازت بها مرتين، كما فازت بالجولدن جلوب 3 مرات طوال مسيرتها الفنية.