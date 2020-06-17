عاجل.. النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأمراض المعدية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديلات قانون الأمراض المعدية نهائيا، بعد إدخال تعديلات في الصياغة على عدد من مواده.

ويهدف مشروع القانون لتطوير قدرة السلطات الصحية لمواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض، بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 في جميع دول العالم ومنها مصر.

كما يهدف القانون لتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.

وجرى استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بالغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، أجرى إعادة مداولة على عدد من المواد، بناء على طلب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة ومقدم المشروع بالتعديلات، ووافق المجلس على التعديلات التي تهدف إلى ضبط الصياغة.