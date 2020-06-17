فرج عامر يطالب بإطلاق اسم علي عبدالعال على إحدى قاعات مجلس النواب

تحدث المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، مستعرضا تقييمه لأداء المجلس خلال مدة عمله الماضية.

وشدد عامر، في كلمته، على أهمية ما قام به المجلس لصالح استقرار الوطن وسلامة المواطن، ودعم خطة تنمية الدولة وتعزيز البنية التشريعية المصرية، لافتا أن إنجازات المجلس تفوق أي برلمان سابق، و"أدينا مهتمنا أمام الله والوطن".

وطالب عامر، بضرورة إطلاق اسم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أحد قاعات المجلس، عرفانا بدوره في قيادة المجلس، وتحليه بالحكمة والصبر واحتواء الجميع.

وانعقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي بلغت نحو مليار و606 ملايين جنيه.