"عشان طماع".. اعتراف سائق بقتل صديقه رميا بالرصاص بسبب تحميل الركاب

"عشان طماع ويستاهل الموت".. بتلك الكلمات اعترف سائق توتوك، بجريمة قتل زميله رميًا بالرصاص وسط الشارع، بسبب وجود خلافات بينهما، على أولوية تحميل الركاب في المرج.

"بصراحة كنت قاصد اقتله، عشان كان بيرخم عليا كتير في الشارع".. هكذا واصل المتهم اعترافه بالجريمة أمام المباحث بعد القبض عليه، بتهمة القتل العمد، وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زميله عمدًا بعيار ناري في رأسه، وتحفظت النيابة على السلاح المستخدم في الجريمة، وأسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه.

كان رئيس مباحث قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من الأهالي بشارع عبدالله رفاعي، مفاده بمقتل شخص على يد سائق توك توك، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة المدعو "يوسف أحمد"، 19 سنة، مصاب بطلق ناري في الرأس.

وبإعداد التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة سائق توك توك يدعى "محمد. ي"، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين الضحية، بسبب خلاف على أولوية التحميل، قام إثرها المتهم بقتل الضحية بطلق ناري في الرأس.