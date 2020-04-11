رفض إعارته التوك توك.. عاطل يقتل صديقه في شبرا الخيمة

قتل عاطل سائق مركبة توك توك في شبرا الخيمة بالقليوبية، طعنا بمفك، لرفض المجني عليه إعطائه التوك توك الخاص به.

جرى نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها، وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول سائق، جثه هامدة، إثر تلقيه عدة طعنات بمفك في منطقة الصدر.

توصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، عاطل، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، بسبب رفض القتيل إعطاء التوك توك للمتهم للذهاب به لأحد الأماكن.

وفي أحد الأكمنة، تمكن النقيب محمد حسام معاون مباحث القسم، من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.