ماهر عصام.. الطفل الذي لمع أمام "الزعيم" وتعلم في مدرسة يوسف شاهين

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان ماهر عصام، أحد الوجوه المميزة التي أحبها المصريون منذ طفولته، حيث ظهر في عدد من الأفلام السينمائية ببرائته وموهبته المميزة، ليحصد نجاحًا ويحجز له مكانًا في قلوب الجماهير.

كانت بداية الفنان ماهر عصام الفنية، حينما جسد شخصية الطفل "بلية" في فيلم "فوزية البرجوازية" عام 1985م، ليقدم بعد ذلك عددًا من الأفلام والمسلسلات حتى قدمه المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "اليوم السادس" عام 1986.

وفي العام التالي وقف الطفل ماهر عصام، أمام الزعيم عادل إمام في فيلم "النمر والأنثى" عام 1987م مجسدا دور الطفل، والذي حقق نجاحا كبيرا وارتبط به الجمهور بشكل كبير، وفي العام نفسه قدم فيلم "التعويذة" أمام الفنانة يسرا والفنان محمود ياسين.

وظل الفنان ماهر عصام يقدم عددًا من الأعمال الفنية بالسينما والدراما التلفزيونية حتى وصوله لمرحلة الشباب، والتي تعاون خلالها مع عدد كبير من الفنانين والمخرجين، فشارك مع يوسف شاهين في أفلام "الآخر، هي فوضى، وسكوت ح نصور"، كما شارك في مسلسل "الجماعة" الجزء الأول عام 2010، وفيلم "صرخة نملة" للمخرج سامح عبد العزيز.

وعاد في عام 2012 للتعاون مرة أخرى مع الفنان عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجي عطالله" والذي جسد من خلاله شخصية "توبة"، كما شارك الفنان محمد رمضان في فيلم "قلب الأسد" عام 2013 والذي حقق نجاحا تجاريا كبيرا.

رحل الفنان ماهر عصام عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 يونيو عام 2018م، وهو في مرحلة الشباب عن عمر ناهز الـ 39 عاما، وقدم خلال مشواره الفني القصير ما يقارب الـ100 عمل فني، كان آخرها مشاركته في فيلم "قرمط بيتمرمط" من بطولة الفنان أحمد أدم والذي عرض بعد وفاته.