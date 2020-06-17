6 أشهر حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. البرلمان يوافق على قانون "السايس"

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف باسم قانون "السايس".

ويستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، لانتظار المركبات في الشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.

كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات، وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بأنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد".

واستهدف القانون تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعاقب التشريع بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، حال ممارسة نشاط تنظيم المركبات دون ترخيص.