قريبا.. نيللي كريم "فتاة ليل" في عمل فني جديد

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن استعدادها لخوض عمل فني جديد، تجسد من خلاله دور إحدى فتيات الليل.

ونشرت "نيللي"، عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام، صورة لها، مصحوبة بتعليق بشأن استعدادها للعب دور فتاة ليل قريبًا، دون الكشف عن طبيعة هذا العمل الفني.

وأعلنت نيللي كريم، عبر حسابها على موقع فيس بوك، استعدادها لعمل جديد، مع الكاتب الروائي أحمد مراد، ونشرت صورة تجمعها بمراد، وكتبت: "قريبا مشروعنا الجديد".

وشاركت "نيللي"، في رمضان 2020، بمسلسل "بـ 100 وش"، أمام أسر ياسين، وسلوى محمد علي، إسلام إبراهيم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتأايف عمرو الدالي وأحمد وائل.