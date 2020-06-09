خطوبة نيللي كريم من رجل الأعمال عمر إسلام

أعلنت الفنانة نيللي كريم لـ"الوطن" عن خطبتها، من رجل الأعمال عمر إسلام، أمس الاثنين، بحضور عدد قليل جدًا من العائلتين، اتباعًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ويعد عمر هو الزوج الثالث لنيللي كريم، والتى لديها أربعة اولاد وبنات من زيجاتها الماضية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا خبرًا خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن زواج نيللي كريم، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة، مؤكدة أن هذه الأقاويل مجرد شائعات، وسوف تعلن ارتباطها فور حدوث أمر رسمي.

يذكر أن عمر إسلام هو صديق مقرب من الهضبة عمرو دياب وتجمعهما صداقة عائلية منذ سنوات طويلة، وكانت العلاقة تتخطاهما لعلاقة صداقة أكبر بين زوجة الهضبة السابقة زينة عاشور وزوجة عمر السابقة.