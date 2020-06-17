إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية "ألتراس أهلاوي"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 4 متهمين من مشجعي النادي الأهلي المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي.

وضم قرار إخلاء السبيل، كلا من الفاروق مصطفى فاروق ومصطفى حسيني ووليد عصام ومحمد صلاح.

وجاء قرار إخلاء سبيل المتهمين الأربعة بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية التي تحمل رقم 770 لسنة 2019م حصر أمن دولة عليا.

يذكر أن القضية محبوس على ذمتها عدد من مشجعي النادي الأهلى، والمنسوب لهم اتهامات تتعلق بإعادة إحياء تنظيم محظور والإنضمام له هو رابطة التراس أهلاوي الشهيرة التي تم حلها عام 2018م.

وسبق أن قررت النيابة خلال الأيام الماضية، إخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضية نفسها بضمان محل إقامتهم.