محافظ القاهرة يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير حميات العباسية

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم ، كما راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.

وطالب المحافظ خلال الجولة، بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفى مع رفع كفاءة الطرق داخل المستشفى.