وزير الإعلام عن تسجيل مدير حميات العباسية: مفبرك وغير حقيقي

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، حقيقة التسجيل الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يدعي فيه أحد الأشخاص بأنه مدير حميات العباسية وتحدث بمعلومات عن وضع فيروس كورونا في مصر، فأوضح هيكل، أن التسجيل لا أساس له من الصحة وأنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان منذ ساعات وذكر له المسؤولين في الوزارة أن التسجيل ليس لمدير حميات العباسية، كما أن الصوت ليس صوته.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن هذا التسجيل غير حقيقي، ويجب على المواطنين الانتباه بأن ليس كل ما يتم نشره على السوشيال ميديا حقيقي وصحيح، "لازم نشغل مخنا واحنا بنقرأ الحاجات اللي على السوشيال ميديا"، فهناك حربا تمارس إعلاميا ضد مصر من أجل إفقاد ثقة المواطن في الحكومة والتشكيك في البيانات التي تصدرها الدولة.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن الحكومة تحاول توصيل المعلومة للمواطنين أولا، فهناك فترة سابقة لم تكن المعلومات متاحة بشكل جيد، فأخذت الحكومة على عاتقها في الأزمات أن تصدر المعلومات قبل أي شخص، وهناك تواصل جيد بين أعضاء الحكومة والإعلام، "عشان نقول ده صح ولا غلط"، وهناك اتفاق داخل الحكومة على اتاحه المعلومات أولا للمواطنين.

وتابع :" كان فيه شكاوى وصلت للحكومة من أن الإعلام بيصدق الكلام اللي بيطلع من هنا أو هناك، " قولنا يا جماعة الإعلام يجري وراء المعلومة إذا انا موفرناش له المعلومة غيري هيقولها وهيصدقها، لازم أكون الأول في توفير المعلومة، انقطاع الحكومة في الإدلاء بالمعلومات قد يسبب المشكلات، فيه تغيير في نمط الإداء الإعلامي في الحكومة بشكل واضح هذا أفادنا في أزمة السيول، وأفدنا في أزمة الكورونا".