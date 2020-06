40 عاما مرت على The Shining.. تحفة ستانلي كوبريك وجاك نيكلسون

40 عاما مرت على تاريخ طرح The Shining بدور العرض، الذي يعد واحدا من أفضل أفلام الرعب على مر التاريخ، وأخرجه ستانلي كوبريكن ويحتل الترتيب رقم 61 على موقع السينما IMDB، بين أفضل 100 فيلم، بتقييم 8.4 من 10.

في يونيو 1980، كان رواد السينما يشاهدون جاك نيكلسون بأدائه المذهل، مع الممثلة شيلي دوفال، لمدة ساعتين و26 دقيقة، وقت الفيلم الذي تبدأ أحداث الفيلم بتوجه عائلة إلى فندق منعزل في فصل الشتاء.

الفيلم مقتبس من كتاب للمؤلف Stephen king وشارك "كوبريك" في كتابة السيناريو مع ديان جونسون.

أخرج ستانلي كوبريك 16 فيلما، بينها 3 قصيرة، ويعتبر The Shininng رقم 14 في مسيرته المميزة، ويعتبره البعض من أفضل صناع السينما في التاريخ.

ترشح "كوبريك" لجائزة أوسكار 13 مرة وحصدها كأفضل تأثيرات بصرية عن فيلمه 2001: A Space Odyssey.

وولد ستانلي كوبريك في منهاتن بولاية نيويورك بأمريكا، عام 1928، ورحل عن الحياة عام 1999 عن عمر ناهز 70 عاما، ومن أشهر أفلامه Lolita عام 1962، و2001: A Space Odyssey 1968، وA Clockwork Orange 1971، وآخر أفلامه Eyes Wide Shut عام 1999.

ويعتبر بطل الفيلم جاك نيكلسون واحدا من أفضل الممثلين على مر التاريخ، شارك كممثل في أكثر من 70 عملا فنيا، وحصد عددا كبيرا من الجوائز، وترشح لأوسكار 12 مرة وحصدها 3 مرات، الأولى عام 1976 عن دوره الرئيسي فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest، والثانية عام 1984 عن دوره المساعد في فيلم Terms of Endearment والثالثة عام 1998 عن دوره الرئيسي في فيلم As Good as It Gets.

وترشح "جاك" لـ17 جائزة جولدن جلوب وحصدها 6 مرات، إضافة لحصوله على تكريم لمساهمته البارزة في مجال الترفيه، كما ترشح لجائزة بافتا 7 مرات وحصدها 3.